الرياضة - 11:52 - مدعوما بالطيران الروسي.. الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية في حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - أكدت وكالة الأنباء السورية أن الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن بريف حمص مدعوما بالطيران الروسي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أكدت «الأنباء السورية» أن الجيش العربي السوري في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي.

وأضافت أن القوات المسلحة السورية تنفي ما يتم تداوله بشأن انسحاب وحدات من قواتها المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص.

الصراع بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحة

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، استيلائها على مدينة حلب في شمال سوريا، مؤكدة تقدمها على نحو كبير وسريع في سياق هجوم بدأته منذ حوالي أسبوع على القوات الحكومية، والذي يعد من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

كما استولت الجماعات الإرهابية على مدينة حماة وأعلنت سيطرتها الكاملة عليها، أمس الخميس. ولازال الجيش السوري مستمرا في القصف على المواقع والمدن التي استولت عليها الجماعات المسلحة لأجل إعادتها وسيطرة النظام السوري عليها من جديد.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عدد من العمليات بالتعاون مع قوات الحكومة السورية لصد الهجمات الإرهابية، وإسناد الجيش السوري ليتمكن من الهيمنة على المدن التي استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.