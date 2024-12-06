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أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

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أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - تحدث أحمد عبد الحليم نجم فريق الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "أشكر مسؤولي غزل المحلة على شكل ملعب الفريق بعد التجديدات".

وأضاف: "الطرد أثر في معنويات لاعبي غزل المحلة وهذا ما استفاد منه نادي الزمالك، لاعبو الزمالك كان لديهم رغبة كبيرة في الفوز أمام المحلة".

وأكمل: "جماهير المحلة تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني واللاعبين لإنهم يرغبون في الفوز دائمًا".

ناصر منسي

وأردف: "ناصر منسي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي للزمالك ولا بدَّ أن يكون له دور في منتخب مصر، المنتخب يفتقد للمهاجم الصريح حاليًّا وثقة ناصر منسي في نفسه ستدفعه للمنتخب وهو يستحق التواجد في المنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: "جوميز لا بدَّ أن يستفيد من الثنائي بنتايك وفتوح في تشكيل الزمالك الأساسي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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