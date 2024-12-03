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الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية - أخبار كلمتك

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الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية - أخبار كلمتك

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - نشر مجلس إدارة نادي الزمالك ميزانية العام المنقضي في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، والتي كشفت عن الكثير من الأرقام والمفاجآت في مختلف القطاعات والملفات، خاصة فيما يخص مصروفات كرة القدم في القضايا الدولية.

ويعاني الزمالك من أزمة ضخمة بعد دخوله في العديد من المشكلات الدولية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فيما يخص لاعبيه ومدربيه السابقين.

مصروفات القضايا الدولية في الزمالك 

بلغت مصروفات القضايا الدولية في نادي الزمالك 39 مليون و428 ألفا و858 جنيها، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 ملايين و263 ألفا و964 جنيها للعام السابق.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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