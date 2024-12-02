الرياضة - 10:23 - مسالم.. أبرز المعلومات عن ورل النيل بعد ظهوره في أوسيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - تصدر حيوان ورل النيل محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء بشأن العثور عليه في منطقة أوسيم بالجيزة، ونستعرض خلال السطور أبرز المعلومات عن ورل النيل.

حقيقة العثور على تمساح في منطقة أوسيم بالجيزة

كشف الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، حقيقة العثور على تمساح في منطقة أوسيم بالجيزة اليوم.

وقال الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الكائن الذي عثر عليه اليوم «ورل» وليس تمساح، لكنه ليس شرسا أو يشكل خطرا على الإنسان، موضحا أن الورل كائن يعيش في الأماكن الرطبة ويتغذى على الحيوانات النافقة، خاصة على الطرق الزراعية، مشيرا إلى أن الورل يمكن أن يبلع أرنب أو أي حيوان بحجم صغير.

وتابع الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، أن الورل يصنف من الحيوانات النادرة التواجد في المناطق السكنية، وإنما ينتشر في الصحاري والبحيرات والبحار.

أبرز المعلومات عن ورل النيل

ورل النيلي وهو من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد.

- من أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.

- يدعى الورل النيلي إغوانا الماء أو النهر.

- ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر.

- لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء.

- قد يتحرك الورل النيلي إلى اليابسة بحثا عن غذائه وهذا طبيعي خلال دورة حياته.

- ويشاهد في المياه بشكل أكبر خلال فصل الصيف معتمدا على الأسماك في غذائه.

- قد يلجأ للبيات الشتوي خلال البرد القارس.

- لا يهاجم الإنسان إنما يدافع عن نفسه بالذيل غالبا في حالة مهاجمته.

- لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

- مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم 21 لسنة 1989، والذي ينص على حظر صيده أو الاتجار به بشكل غير مقنن.

أماكن انتشار ورل النيل

والجدير بالذكر أن ورل النيل ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الأفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر، ولكن لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء. يتغذى على القوارض والزواحف الأصغر حجمًا والثعابين والسمك والجيف والطيور الصغيرة وبيض الزواحف والطيور والضفادع والحشرات