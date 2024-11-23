الرياضة - 01:25 - حقيقة الـ«600 مليون يورو» جوائز للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيمنح الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية جوائز قيمتها 600 مليون يورو سيتم تقسيمها على الـ32 فريق المشاركين في المسابقة.

ووفقًا لما نشرته شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية نقلًا عن صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الفيفا يعمل على منح جوائز مالية ضخمة للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد وأن الأرقام المتوقعة تصل إلى 600 مليون يورو.

وشددت الشبكة الإيطالية على أن الجوائز المالية التي سيتم تخصيصها للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لم يتم تحديدها حتى الآن، والأمر متوقف على عدة أمور منها الرعاة والتعاقدات الخاصة بالبث التلفزيوني للبطولة.

ويشارك فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا العام المقبل، بصفته أحد الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأربع الماضية، ويشارك أيضًا من القارة السمراء "الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي".

وإذا اعتبرنا أن قيمة الجائزة المالية التي افترضتها صحيفة التايمز نهائية، فسيحصل الأهلي على مبلغ مالي ضخم تصل قيمته إلى 18 أو 19 مليون يورو لمشاركته في البطولة، ويمكن زيادة ذلك المبلغ إذا واصل الفريق مشواره في كأس العالم للأندية وتخطى دور المجموعات.