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موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً -  يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره استاد أبيدجان الإيفواري  في الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87. 

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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