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لمصالحة جماهيره، غزل المحلة يصطدم بـ الجونة في مواجهة صعبة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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لمصالحة جماهيره، غزل المحلة يصطدم بـ الجونة في مواجهة صعبة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

لمصالحة جماهيره، غزل المحلة يصطدم بـ الجونة في مواجهة صعبة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - يسعد فريق غزل المحلة لمواجهة صعبة أمام نظيره الجونة في المباراة المقرر لها اليوم السبت على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

مباراة غزل المحلة والجونة 

ويدخل فريق غزل المحلة المباراة علي أمل حصد الثلاث نقاط وتحقيق أول فوز لزعيم الفلاحين خلال الموسم الحالي، ومصالحة جماهير الفريق بعد التعثر في أولى جولتين البطولة، حيث تعادل المحلة في الجولة الأولى مع الإسماعيلي بنتيجة 0-0، فيما خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش 3-2. 

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أما فريق الجونة فيسعى هو الآخر في تحقيق الفوز الأول له خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري وذلك بعد التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام زد والمصري بنفس النتيجة 0-0.     

 

ترتيب غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط حصل عليهم من التعادل في مباراتين، بينما يأتي غزل المحلة خلفه في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة. 

حكام مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

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موعد مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

وتنطلق مباراة غزل المحلة والجونة اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد خالد بشارة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والجونة بالدوري  

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت عبر شاشتها مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري الممتاز.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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