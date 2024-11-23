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الاتحاد الموريتاني يقيل مدرب المنتخب بعد فشل التأهل لكأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

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الاتحاد الموريتاني يقيل مدرب المنتخب بعد فشل التأهل لكأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

الاتحاد الموريتاني يقيل مدرب المنتخب بعد فشل التأهل لكأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:37 صباحاً - أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الجمعة التوصل لاتفاق مع أمير عبدو مدرب المنتخب الأول لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان عقد عبدو مع منتخب موريتانيا يستمر حتى عام 2026 بعد تمديده في فبراير من العام الجاري، لكن فشل المنتخب في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2025، عجّل بإقالة عبدو وفسخ العقد الذي يربطه مع الاتحاد الموريتاني.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد الموريتاني اجتماعًا مع المدرب أمير عبدو لمناقشة نتائج المنتخب في التصفيات القارية المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وأعرب مسؤولو الاتحاد عن أسفهم للجماهير على الإخفاق في التأهل إلى النهائيات، وذلك في بيان نشر على الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس".

وقال الاتحاد إنه يعرب عن "تفهمه الكبير لخيبة الأمل التي عمت الجمهور الوطني العزيز الذي تعود في السنوات الأخيرة على المشاركة للمنتخب في نهائيات كأس إفريقيا".

وقاد عبدو، الذي تولى المسؤولية في مارس 2022، موريتانيا للتأهل إلى دور 16 في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بالخسارة 1-صفر أمام الرأس الأخضر.

وقبل عامين، وصل عبدو الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والقمرية منتخب جزر القمر للتأهل إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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