محمد عبد المقصود رئيسا لاتحاد رفع الأثقال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - فاز محمد عبد المقصود برئاسة مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال في الانتخابات المقامة بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك بعد خصزلة علي ثقة الجمعية العمومية.

ونال عبد المقصود رئاسة اتحاد رفع الاثال بعد الحصول على 9 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه عمرو رمضان.

الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال

وتضم عدد الهيئات في الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال 16 هيئة وهي:”نادى كهرباء القاهرة، نادى كهرباء طلخا، نادی 23 يوليو، نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، نادى المؤسسة العسكرية بأسيوط، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب، نادي شباب ناصر بالفيوم، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادى الترسانة، نادي طلائع الجيش، نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، نادي الفرسان، نادي ناصر الجيزة، النادي القومي، نادي غرب البلد“.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال من رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام و4 أعضاء.

قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال

وتنافس على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لرفع الأثقال الثنائي: “محمد عبد المقصود، وعمرو رمضان“.

وعلى منصب نائب الرئيس: “أحمد سمير، وإيهاب عثمان“، بينما على منصب أمين الصندوق الثنائى: “مصطفى راغب، وأحمد مصطفى عبد الحليم“.

ونجح في منصب سكرتير عام الاتحاد بالتزكية، محمد إحسان لعدم وجود مرشح أمامه.

وعلى منصب العضوية يتنافس 8 أشخاص وهم: “إنجا سيد محمود، محمد فاروق، محمد أيمن فؤاد، علي محمد عبد الكريم، محمد سمير السيد، محمد بكر السيد، محمد محمد عبده، محمد رمضان يوسف“.

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