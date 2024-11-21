مورينيو يتفاوض شخصيًا مع رونالدو لضمه إلى فنربخشة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - يرغب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في العمل مجددًا مع مواطنه كريستيانو رونالدو (39 عامًا)، ولذلك اتصل مورينيو بنجم نادي النصر السعودي، لسؤاله عن حقيقة رغبته في الرحيل عن بطولة الدوري السعودي، حسبما أفادت به تقارير صحفية.

عقد رونالدو ينتهي في نهاية الموسم الحالي

ويقضي رونالدو موسمه الثالث تواليًا بقميص النصر؛ حيث انضم الدولي البرتغالي إلى قلعة "العالمي" خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023. ومن المُقرر أن ينتهي تعاقد كريستيانو مع النادي السعودي في 30 يونيو القادم.

ورغم إظهار نادي النصر تطلعًا واضحًا لتمديد التعاقد مع رونالدو، راجت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى اللاعب المُلقب بـ"صاروخ ماديرا" في خوض تجربة مهنية جديدة.

مورينيو يتفاوض شخصيًا مع كريستيانو رونالدو

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن موقع "فوتو ماك" التركي، فإن مورينيو استمع فعليًا إلى شائعات مغادرة رونالدو "المُحتملة" للنصر، وقد بادر بمهاتفة اللاعب البرتغالي شخصيًا، ليقول له: "هل أنت سعيد هناك؟ هناك شائعات عن رغبتك في الرحيل. في حال غادرت النصر، هل تحب أن تأتي إلى فنربخشة؟".

ويشرف مورينيو على تدريب فنربخشة منذ الصيف الماضي. وبعد صفقات قوية أبرمها النادي التركي في الميركاتو الأخير، على غرار يوسف النصيري وسفيان أمرابط وفيليب كوستيتش وآلان سانت ماكسيمين، يعتقد مراقبون أن ضم لاعب عالمي بحجم رونالدو سيمثل "حبة الكريز" على كعكة الانتدابات المميزة للفريق.

مورينيو ورونالدو عملا سويًا من قبل

وسبق للبرتغالي مورينيو أن عمل مع كريستيانو رونالدو لمدة 3 مواسم (2010- 2013) في نادي ريال مدريد؛ حيث أسهم الاثنان بصورة مؤثرة في تتويج الفريق الملكي بـ3 ألقاب؛ بواقع لقب واحد في بطولات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.

موقف فنربخشة في الموسم الحالي

يُذكر أن فنربخشة يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري السوبر التركي هذا الموسم 2024-25، برصيد 26 نقطة من 11 مباراة (8 انتصارات، تعادلان، خسارة واحدة)، مُتخلفًا بـ5 نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

وفي بطولة الدوري الأوروبي، يحل فنربخشة بالمركز الـ21 في ترتيب "مرحلة الدوري"، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات (فوز واحد، تعادلين، خسارة واحدة).

وتنص قواعد الدوري الأوروبي على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى في ترتيب "مرحلة الدوري" بصفة مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16، من خلال مواجهات إقصائية تجمع الأندية من المركز التاسع حتى المركز الـ24.

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