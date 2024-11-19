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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام بوتسوانا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام بوتسوانا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام بوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - منتخب مصر، تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب 

بذلك أنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا، كلمتك

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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