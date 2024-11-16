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10 صور ترصد مران منتخب مصر اليوم استعدادا لـ بتسوانا - أخبار كلمتك

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10 صور ترصد مران منتخب مصر اليوم استعدادا لـ بتسوانا - أخبار كلمتك

10 صور ترصد مران منتخب مصر اليوم استعدادا لـ بتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات باستاد الدفاع الجوي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي، بالإضافة للاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة وانتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1  ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة.

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موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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