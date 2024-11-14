محمد صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - جلوب سوكر 2024، ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزتين في حفل جلوب سوكر 2024، المقرر إقامته يوم 27 ديسمبر، في دبي بالإمارات.

محمد صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2024

وتم الإعلان عن المرشحين للجوائز اليوم الخميس، والبداية بجائزة أفضل لاعب خلال عام 2024، التي شهدت تواجد 7 لاعبين من صفوف ريال مدريد وهم: داني كارفاخال، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، رودريجو، فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، وتوني كروس الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وينافس لاعبو الريال كلا من: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، وهاكان تشالهانجولو (إنتر ميلان)، أرتيم دوفبيك (روما)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جريزمان (أتلتيكو مدريد)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة)، هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، ليفاندوفسكي (برشلونة)، لوكمان (أتالانتا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

وأيضًا لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، داني أولمو (برشلونة)، كول بالمر (تشيلسي)، رودريجو (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، بوكايو ساكا (آرسنال)، محمد صلاح (ليفربول)، ويليام ساليبا (آرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، فلوريان فريتز وجرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)، ولامين يامال (برشلونة).

كما ينافس ريال مدريد على جائزة أفضل نادٍ، كلا من: الأهلي المصري، العين الإماراتي، أتالانتا الإيطالي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، باير ليفركوزن الألماني، بوتافوجو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفي الصراع على جائزة أفضل مدرب، ينافس الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كلا من: تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ميكيل أرتيتا (آرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)، جاسبريني (أتالانتا)، جوارديولا (مانشستر سيتي)، سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)، وليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

وفي جائزة أفضل لاعب خط وسط، ينافس ثلاثي ريال مدريد توني كروس، جود بيلينجهام وفالفيردي، كلا من: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان)، داني أولمو (برشلونة)، كول بالمر (تشيلسي)، رودريجو (مانشستر سيتي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، فلوريان فريتز وجرانيت تشاكا (باير ليفركوزن).

أما على جائزة أفضل مهاجم، يتنافس ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي مع كل من: أرتيم دوفبيك (روما)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، محمد صلاح (ليفربول)، لامين يامال (برشلونة)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو).

وفي الصراع على جائزة أفضل لاعب ناشئ، يتنافس أردا جولر لاعب ريال مدريد مع كل من: باو كوبارسي (برشلونة)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، سافينيو (مانشستر سيتي)، كينان يلديز (يوفنتوس)، ولامين يامال (برشلونة).

وهناك جوائز أخرى ستوزع خلال الحفل، مثل أفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل وكيل أعمال، وأفضل مدير رياضي، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل نادٍ في الشرق الأوسط.

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