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الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:45 مساءً -  أعلن فريقا مانشستر يونايتد وليستر سيتي عن تشكيليهما الأساسيتين، لمواجهتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رود فان نيستلروي، الجناح العاجي أماد ديلاو أساسيا، بعد تألقه وتسجيله هدفين، في المباراة الأخيرة أمام باوك سالونيكا (2-0) مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المباراة هي الأخير لمانشستر يونايتد، تحت قيادة فان نيستلروي، حيث سيستلم البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق في فترة التوقف الدولية المقبلة.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي 

مانشستر يونايتد: أونانا، دالوت، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، ديالو، فرنانديز، راشفورد، هويلوند.

ليستر سيتي: هيرمانسن، جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن، وينكس، سوماري، نديدي، فاتاوو، بونانوتي، أيو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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