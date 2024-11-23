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بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج برباعية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج برباعية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج برباعية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره فرايبورج بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني. 

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا اللاعب ماكسمليان بيير في الدقيقة 7، ثم عزز نيمشا النتيجة لبوروسيا في الدقيقة 40. 

وفي الشوط الثاني تمكن جوليان برانيت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66، ثم نجح جيتينز من إحراز رابع أهداف فريق بوروسيا دورتموند بالدقيقة 77 من عمر اللقاء. 

 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج 

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرايبورج بالدوري الألماني 

 

وبتلك النتيجة يتقدم بوروسيا دورتموند إلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فرايبورج في المركز السادس برصيد 17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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