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الرياضة - 05:40 - عيار 21 الأن.. أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:40 - عيار 21 الأن.. أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:40 - عيار 21 الأن.. أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:40 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4301 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3942 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3763 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3225 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2509 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 30104 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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