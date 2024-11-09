الرياضة - 05:06 - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:06 مساءً - سادت حالة من القلق خلال الساعات الماضية، عى صحة الفنان محيي إسماعيل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مزمنة دخل على إثرها إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لمحيى إسماعيل

وكان محيي إسماعيل دخل إلى المستشفى نتيجة إصابته بدور برد، وأصبح بحالة جيدة بعدما أجرى الفحوصات الطبية.

ووجه الفنان محيي إسماعيل، الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية، والنقيب الدكتور أشرف زكي، وأعضاء النقابة.

شائعة وفاة محيي إسماعيل

وفي وقت سابق، اعتذرت الفنانة نهال عنبر، للفنان محيي إسماعيل، وذلك بعدما أعلنت عبر صفحتها خبر خاطئ يفيد بوفاة الفنان محيي إسماعيل.

اعتذار نهال عنبر لـ محيي إسماعيل

وسرعان ما تداركت الأمر وحرصت على الاعتذار للفنان محيي إسماعيل عن الخطأ وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلة: «اعتذار للفنان القدير محيي إسماعيل عن البوست الخطأ من السوشيال ميديا، أعتذر لحضرتك عن الخطأ غير المقصود تماما من إدارة السوشيال ميديا».

آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل

وكانت آخر أعمال الفنان محيي اسماعيل مشاركته فى فيلم «الكنز 2 عام 2019، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق ونهى عابدين، إخراج وتأليف شريف عرفة.