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بعد حصد مصر لقب البطولة الأفريقية للتجديف، تفاصيل ختام منافسات الكلاسيك - أخبار كلمتك

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بعد حصد مصر لقب البطولة الأفريقية للتجديف، تفاصيل ختام منافسات الكلاسيك - أخبار كلمتك

بعد حصد مصر لقب البطولة الأفريقية للتجديف، تفاصيل ختام منافسات الكلاسيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - اختتمت اليوم منافسات الكلاسيك بالبطولة الأفريقية للتجديف المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، والمستمرة حتى يوم الاثنين المقبل، بحضور الجزائري مهدي قريدي رئيس الاتحاد الإفريقي للتجديف.

وتوج المنتخب المصري للتجديف بلقب البطولة قبل انتهاء يومها الثاني.

وحصد منتخب مصر 22 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية، و7 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية.

وجاءت تونس في المركز الثاني بإجمالي 17 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 18 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وكانت مصر شاركت على مدار يومي الجمعة والسبت في 22 سباق بمنافسات الكلاسيك مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا والسودان وكوت ديفوار.

كما تشارك مصر في منافسات التجديف الشاطيء على مدار يومين غدا الأحد وبعد غد الاثنين وتنطلق من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

شارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

 

البطولة الأفريقية للتجديف 

ويضم منتخب مصر  30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، ادهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لاتحاد التجديف وعضو اللجنة العليا للبطولة والعميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة.

يضم الجهاز للفني للمنتخب المصري اللواء عمرو رجائي المدير الفني لمنتخب التجديف وعادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

فيما يضم الجهاز الإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، المدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف ووليد عبد المنعم المنسق الإعلامي للبطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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