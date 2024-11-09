اختتام بطولة الصيد التنشيطية لكرة الماء مواليد 2010 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - اختتمت بطولة نادي الصيد التنشيطية لكرة الماء لمواليد 2010، والتي استضافها مجمع ألعاب الماء بمقر نادى الصيد بالدقي، بمشاركة أندية الصيد والأهلى والزمالك وهيئة قناة السويس وسوديك والشرق وبالم هيلز.

وحصد فريق الصيد المركز الثالث، فيما حقق فريق الأهلى المركز الاول وأحرز فريق الزمالك وهيئة قناة السويس المركز الثاني.

بطولة الصيد لألعاب الماء

وشهد ختام البطولة حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة، ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى، أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، الدكتور محمد علي نائب مدير النشاط الرياضى.

بطولة الصيد لألعاب الماء

وضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف رؤوف، يوسف نوبى، ياسين وائل، أحمد ياسر، يحيى عمرو، مهند أيمن، محمد ياسر، فهد شريف، محمد تامر، يحيى ولاء الدين، ناجي شلبى، أحمد وسام، لوك بطرس، يوسف أحمد.

بطولة الصيد لألعاب الماء

فيما ضم الجهاز الفنى والادارى كلا من: رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب، المستشار الفني أشرف منصور، المدير الفني كابتن محمد جمال، مدرب الفريق أدهم عادل، مدير إداري الفروع ياسر توفيق، مدير إداري كريم عفيفي.

ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

فيما اختتمت مساء الأحد الماضي، بطولة العالم لـ الرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على ميادين نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الحالي بمشاركة 300 رام ورامية من 19 دولة.

وحضر حفل ختام بطولة العالم للرماية كلا من اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، وجون فرانسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية، وبيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وعبدالله غراب رئيس نادي الصيد.

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