تصريح مثير من رودري عن ميسي ورونالدو بسبب جائزة الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - أدلى الإسباني رودري، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بتصريحات مثيرة عن الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وحصد نجم وسط مانشستر سيتي النسخة الـ68 لجائزة الكرة الذهبية يوم 28 أكتوبر الماضي، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الذي كان المرشح الأوفر حظًا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أرقام وتفاصيل من تصويت حفل جوائز الكرة الذهبية، إذ حصد رودري الجائزة، بفضل حصوله على 1170 نقطة، مقابل 1129 نقطة للبرازيلي فينيسيوس.

رودري يفجر مفاجأة حول ميسي ورونالدو

وتحدث رودري لصحيفة "ليكيب" عن سعادته الكبيرة لفوزه بالجائزة، وعندما سئل عن رسائل التهنئة التي تلقاها من الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، رد ضاحكًا: "دعوني أرى هاتفي، لا توجد رسائل من ميسي أو كريستيانو أو مودريتش أو بنزيما".

وأضاف: "لكن حقيقة تلقيت أكثر من 700 رسالة، كنت قد انتهيت للتو من الرد على كل من تمنى لي الشفاء العاجل وفجأة، 700 رسالة أخرى، هذه المرة للتهنئة! سأقضي شهرين أو ثلاثة آخرين وأنا أرد على الجميع، حسنًا، يجب أن أقول إنني أخذت الوقت للرد على بعض الأشخاص فورًا، مثل أندريس إنييستا، في الواقع، كان أول شخص أجبته، برأيي، هو أفضل لاعب إسباني على الإطلاق، ويستحق الكرة الذهبية (حصل على المركز الثاني في 2010 والثالث في 2012). يا له من فخر لي".

وتابع: "عند النظر إلى القائمة المدهشة للفائزين بالكرة الذهبية، لا بد لي من الحديث عن ميسي، لقد فاز بالجائزة ثماني مرات، وبصراحة لا أعرف إن كان يُدرك حجم هذا الإنجاز، إنه أفضل لاعب في التاريخ".

رأيه في تصريحات بنزيما بأحقية فينيسيوس بالكرة الذهبية

وبسؤاله عن تصريحات بنزيما والتي قال فيها إنه يرى بأن فينيسيوس كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية، أوضح رودري: "هذا ليس أمرًا مسيئًا، إنه رأيه، وله الحق في أن يعتقد ذلك، لا يمكنني أن أتوقع إرضاء الجميع، كريم بنزيما كان فائزًا مذهلًا بالكرة الذهبية، وأنا في وضع جيد لأعرف ذلك؛ لأنه جعلنا نعاني في تلك السنة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.