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جاري نيفيل يعترف بخطأه بشأن محمد صلاح: لم أتوقع منه ذلك - أخبار كلمتك

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جاري نيفيل يعترف بخطأه بشأن محمد صلاح: لم أتوقع منه ذلك - أخبار كلمتك

جاري نيفيل يعترف بخطأه بشأن محمد صلاح: لم أتوقع منه ذلك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:11 مساءً - اعترف أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الكروي جاري نيفيل بأنه كان مخطئًا بشأن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعدما انتقده في سنوات سابقة.

وأعلن جاري نيفيل قبل سنوات نيفيل بأن محمد صلاح سيترك ليفربول بعد 3 إلى 5 سنوات من انضمامه للريدز، ولم يتوقع أن يسجل الكثير من الأهداف.

وقال نيفيل لـ"The Overlap US" عن محمد صلاح: "اعتقدت أن صلاح سيغادر منذ ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لم أكن أتوقع أن يسجل الأهداف التي سجلها هذه المرة، أو أن يكون بمثل تألقه".

وأبدى نيفيل أيضًا رأيه حول منشور محمد صلاح الغامض على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفوز 2-1 على برايتون، حيث أفاد المصري: "مهما حدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

وعلّق نيفيل: "لا أعرف، هل يرسل رسالة إليهم لأنه يريد حزمة ذهبية للبقاء؟، وهذا يقول من الأفضل أن تقدروني بنفس الطريقة التي يُقدر بها اللاعبون الأفضل في الأندية الأخرى، أعني، لقد حصل على أجر كبير بالفعل".

وواصل: "لكن ربما يقول انتظر أعطني مدة العقد وقيمة العقد التي أستحقها، وربما يخبر المشجعين أنه ليس سعيدًا تمامًا، على الرغم من أنه سعيد".

 

الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح بسبب كأس العالم للأندية

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل.

وبحسب شبكة بي بي سي البريطانية فإن حلم نادي الهلال واضح وهو التعاقد مع محمد صلاح للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

وأضافت: رغبة نادي الهلال قوية جدًّا للتعاقد مع اللاعب في صيف كأس العالم للأندية 2025 وحاليًّا الهلال ينافس برشلونة في الوقت الحالي للتعاقد مع صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ولا توجد أي مؤشرات حول إمكانية تجديد عقده حتى الآن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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