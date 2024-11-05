الرياضة - 04:16 - ارتفاع متواصل لـ سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - سعر الذهب اليوم.. واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه خلال التعاملات الختامية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، ليصل سعر الذهب عيار 24 الأكثر مبيعا في الدول العربية عند 4400 جنيها للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4400 جنيها للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3300 جنيها للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي مساء اليوم عند 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2200 جنيها للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب بختام التعاملات ليسجل 30800 جنيها للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2743.09 دولار للبيع، و 2742.82 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4400 جنيها 4365.75 جنيه عيار 22 4033.25 جنيه 4002 جنيها عيار 21 3850 جنيها 3820 جنيها عيار 18 3300 جنيها 3274.25 جنيه عيار 14 2566.75 جنيه 2546.75 جنيه عيار 12 2200 جنيها 2182.75 جنيه