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الرياضة - 04:16 - «أهل الحب».. خطيب أروى جودة يثير جدلية اعتناق الإسلام للزواج من «أهل الفن» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:16 - «أهل الحب».. خطيب أروى جودة يثير جدلية اعتناق الإسلام للزواج من «أهل الفن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - «أهل الحب».. خطيب أروى جودة يثير جدلية اعتناق الإسلام للزواج من «أهل الفن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - سادت حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الفنانة أروي جودة عن خطوبتها على شاب أجنبي اعتنق الإسلام ليتزوجها.

وبات اسم الفنانة أروى جودة، هو المهيمن على حديث الناشطين على السوشيال ميديا، الذين تناولوا قصصا لعدد من الفنانات المصريات، قررن الزواج من رجال اعتنقوا الإسلام من الارتباط بهن.

كما تناول رواد السوشيال ميديا، سيرة بعض الفنانات اللاتي دخلن في الإسلام، من أجل الزواج، واستمررن على دينهن رغم الانفصال، مثل ليلى مراد وديانا حداد.

الفنانة أروى جودة

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث ظهرت برفقة خطيبها الأجنبي الذي أعلن عن اعتناقه الإسلام من أجل الزواج بها، قالت أروى جودة في: «كان نفسنا الفرح يبقى الشهر اللي فات، بس الورق بياخد وقت المهم عملنا أهم خطوة ورحنا الأزهر وهو أسلم».

أروى جودة

ليلى مراد وأنور وجدى

قررت الفنانة ليلى مراد، أن تعتنق الإسلام بعد أن تزوجت من الفنان أنور وجدى، عن إيمان واقتناع، حتى أنها ظلت على الدين الإسلامى بعد انفصالها عنه.

أنور وجدى وليلى مراد

عمر الشريف وفاتن حمامة

كان الفنان عمر الشريف يعتنق الديانة اليهودية وقرر أن يعتنق الدين الإسلامي من أجل الزواج من فاتن حمامة، وأنجبا ابنهما طارق الشريف، وبالرغم من انفصالها عن عمر الشريف، إلا أن قصة حبهما تعد من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

وظل عمر الشريف يؤكد طوال حياته إن حب فاتن حمامة سيظل هو الحب الحقيقي في حياته.

فاتن حمامة وعمر الشريف

سهير البابلي ومنير مراد

أما بالنسبة للملحن منير مراد الذي كان يدعي «موريس زكي موردخاي» شقيق الفنانة ليلى مراد، التقى بالصدفة بالفنانة سهير البابلى وقرر أن يغير ديانته من اليهودية يعتنق الإسلام ليرتبط بها.

سهير البابلي ومنير مراد

سامية جمال وعبد الله كينج

تزوجت الفنانة سامية جمال، من الأمريكي شبرد كينج، وتعرفت عليه في رحلتها إلى فرنسا، وكثيرًا ما طلب الارتباط بها لكنها كانت تجيبه بتردد لاختلاف الديانة بينهما، فلم يتردد في إشهار إسلامه وأصبح عبد الله كينج.

سامية جمال وعبد الله كنج

لبنى عبد العزيز ورمسيس نجيب

والمنتج رمسيس نجيب قرر أن يشهر إسلامه قبل أن يتزوج من لبنى عبد العزيز و أنتج لها معظم أفلامها وأخرج لها فيلمين.

الفنانة لبني عبد العزيز

ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان

قررت الفنانة ليلى إسكندر أن تعتنق الإسلام قبل أن تتزوج من السعودي يعقوب الفرحان، وأعلنت أنها اعتنقت الإسلام عبر فيديو مصور ينقل محادثة مسجلة بين إسكندر وبين سيدة سعودية في أحد حفلات الزفاف.

ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان

ديانا حداد و الإماراتي سهيل العبدول

أشهرت ديانا حداد إسلامها وتزوجت من المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول في عام 1995، وقد كانت في الـ 19 من عمرها ورغم انفصالها عنه إلا أنها لم تغير ديانتها وظلت على الإسلام.

ديانا حداد

سلوى خطاب والمخرج أسامة فوزى

بينما تزوجت سلوى خطاب من المخرج أسامة فوزي الذي قام بتغيير ديانته خصيصًا ليستطيع الزواج منها، بعد قصة حب مختلفة، حيث تعرفا على بعضهما البعض من خلال علاقات الوسط الفني، ورغم ذلك إلا أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 3 سنوات، وانتهت الزيجة بالطلاق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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