خالد فتحي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:11 مساءً - أعلن خالد فتحي تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في اليوم الخامس من فتح باب الترشح في الانتخابات المقررة الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة 2024-2028.

كما تقدم أيضا للانتخابات كل من خالد السيد عبد العزيز لمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة لمنصب أمين الصندوق، وتقدم أيضا للعضوية كل من أحمد زقزوق وخالد متولي وعمرو الشناوي.

قائمة المرشحين حتى الآن

وتشمل قائمة المرشحين حتى الآن كل من:

في اليوم الأول:

محمد الأمين، على منصب رئيس الاتحاد

ياسر الرملي، على منصب نائب رئيس الاتحاد

محمد فتحي، عضو مجلس إدارة

جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة

عبير عقيل، مقعد المرأة

وتقدم في اليوم الثاني كل من:

تامر العناني، عضو مجلس إدارة

وليد منير، عضو مجلس الإدارة

وفي اليوم الثالث لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه، فيما شهد اليوم الرابع ترشح كل من:

محمد خليل، عضو مجلس إدارة

حسناء معوض، عضو مجلس إدارة

محمد جمال، عضو مجلس إدارة

جابر علي أحمد، على منصب نائب رئيس الاتحاد

حسنين شرف الدين، عضو مجلس إدارة

هشام محمد، عضو مجلس إدارة

أكرم أحمد أبو ريدة، عضو مجلس إدارة

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم 7 نوفمبر الجاري.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

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