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رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

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رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - أبدى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، اندهاشه من قرار لجنة الحكام بإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية باتحاد الكرة.

وأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لكلمتك، أنه لا يدري كيف تقوم لجنة الحكام بإحالته للتحقيق وبأي صفة، وما هي السلطات التي خولها إياه قانون الرياضة لإحالته للتحقيق، وقال:"هل أنا أملك أي منصب في لجنة الحكام أو أعمل في أى جهة خاضعة لـاتحاد الكرة حتى تتم إحالتي للتحقيق". 

إبراهيم نور الدين، كلمتك

إحالة جهاد جريشة للتحقيق

وكان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أعلن إحالة جهاد جريشة الحكم المونديالي السابق إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما طالب بتغيير منظومة التحكيم.

وأضاف جهاد جريشة:" لن أصمت عن الأزمات التي تعيشها منظومة التحكيم، ومازلت أؤكد أن لجنة الحكام الحالية  (لازم تتفور)".  

وكان جهاد جريشة قال في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين:" إذا توليت رئاسة لجنة الحكام حاليا لازم أشكلها من أول وجديد..لازم أجيبها على المحارة..، ولدينا من الخبراء ورموز التحكيم في مصر شخصيات قادرة على إعادة التحكيم المصري لمكانته التي يستحقها". 

التحكيم المصري في تدهور مستمر

وأختتم جهاد جريشة حديثه قائلا: "منذ لجنة عصام عبد الفتاح 2021، ومرورًا بمارك كلاتنبرج وكلمتكر بيريرا، وحال التحكيم في تدهور مستمر".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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