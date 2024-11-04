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كاف يتجه لتغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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كاف يتجه لتغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

كاف يتجه لتغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، لنقل مباراة مازيمبي الكونغولي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا من لوبومباشي معقل مازيمبي إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا.

سبب تغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 

يأتي ذلك بسبب مشكلات البث والنقل التلفزيوني التي يعاني منها كاف مؤخرًا مع الكونغو الديموقراطية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت خلافات بين قطاع النقل التلفزيوني في الكونغو الديموقراطية مع شركات البث التابعة والمتعاقدة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأمر الذي أجبر كاف على نقل مباريات مازيمبي في الدوري الأفريقي بنسخته الأولى إلى تنزانيا.

ومن المقرر أن يحسم كاف قراره في مكان إقامة المباراة رسميًا ونهائيًا خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير؛ حيث قال مصدر مسؤول بالكاف في تصريحات لموقع "وين وين" إنه تحدّد رسميًا تاريخ وموعد إقامة المباراة، لكن في انتظار تأكيد الملعب المستضيف للقاء.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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