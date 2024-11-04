أول قرار لـ حسام حسن قبل السفر لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويواجه منتخب مصر أزمة حينما يلتقي في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، حيث ستقام على الملعب الوطني في كاب فيردي.

ملعب كاب فيردي هو نجيل صناعي وهي أحد الأزمات التي تواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقرر حسام حسن خوض تدريبين على ملعب نجيل صناعي في القاهرة قبل السفر إلى كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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