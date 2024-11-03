شيكابالا يقود هجوم الزمالك في ودية الشمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشمس الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح– أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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