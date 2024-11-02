جهاد جريشة يوضح لـ كلمتك أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - الدوري المصري، حسم الحكم المونديالي السابق جهاد جريشة الجدل بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح سيراميكا في الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي، التي انتهت قبل قليل، على ملعب استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ركلة جزاء صحيحة ضد أكرم توفيق

وأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لكلمتك، أن قرار الحكم محمود بسيوني باحتساب ركلة الجزاء لصالح سيراميكا كليوباترا ضد أكرم توفيق في الشوط الأول، هو قرار سليم مئة بالمئة.

مباراة الأهلي وسيراميكا، كلمتك

وأوضح جهاد جريشة، أنه طالما أن قدم المدافع اصطدمت بـ“قصبة رجل المهاجم” ونتج عن هذا الصدام سقوط المهاجم، تحسب الحالة ركلة جزاء بلا تردد، وهو ما تحقق في تدخل أكرم توفيق ضد محمود زالاكا، لذلك فإن قرار الحكم صحيح.

هدفا طاهر وقندوسي صحيحان

وأضاف جهاد جريشة، أن حالات التسلل التي التجأ فيها الحكم محمود بسيوني لتقنية الفيديو، لحسم هدف طاهر محمد طاهر الخامس في مرمى سيراميكا، وهدف أحمد قندوسي في مرمى الأهلي، تم احتساب الهدفين بعد الرجوع للفار، وهي قرارات سليمة لصحة الهدفين وعدم وجود شبهة تسلل رغم صعوبة الحالتين.

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