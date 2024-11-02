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"هي دي بداية دوري محترم"، كواليس خطاب الأهلي لاتحاد الكرة عن الأخطاء التحكيمية - أخبار كلمتك

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"هي دي بداية دوري محترم"، كواليس خطاب الأهلي لاتحاد الكرة عن الأخطاء التحكيمية - أخبار كلمتك

"هي دي بداية دوري محترم"، كواليس خطاب الأهلي لاتحاد الكرة عن الأخطاء التحكيمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:42 مساءً - الأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس خطاب النادي الأهلي عن الأخطاء التحكيمية والمطالبة بتعيين خبير أجنبي لإدارة التحكيم.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي يرى أن هناك أخطاء تحكيمية في مباريات الجولة الأولى في أكثر من مباراة أبرزها مباريات بيراميدز والزمالك".

اتصال بين مسئول أهلاوي مع اتحاد الكرة

وتابع: "حدث اتصال هاتفي بين مسئول من الأهلي مع أحد المسئولين  في اتحاد الكرة وقال له نصًا هي دي بداية دوري محترم".

واختتم: "خطوة البيان لن تكون الأخيرة لأن الأهلي ناوي لو حصل أي مشكلة في مبارياته يطلب حكام أجانب وإحراج المنظومة لو لم يتم إسناد المهمة لخبير تحكيمي أجنبي".

الأهلي يطلب رسميا خبيرا أجنبيا للجنة الحكام

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي. 

وقال الأهلي في بيان له: إن النادي الأهلي أرسل خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

وأكمل إن الأهلي طالب أيضًا في بيانه بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. 

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم على حد تعبيره.

اتحاد الكرة يرد على الأهلي

علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي يطالب فيه بإسناد إدارة لجنة الحكام لخبير أجنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: كيف يتم التعاقد مع خبير أجنبي والمجلس سيرحل وسيتم نقل المهمة لمجلس جديد يدير المنظومة خلال أربعين يوما  .

وأضاف: لجنة الحكام الحالية تعمل على قدم وساق من أجل نجاح منظومة التحكيم، وعمل ورشات لتحليل أداء الحكام وتقييمهم وفي حالة الأخطاء فهذه هي كرة القدم.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلن في وقت سابق الإستعانة بخبير تحكيم مصري لإدارة لجنة الحكام بعد الإستغاثة التي نشرها الحكم المونديالي الأسبق جمال الغندور

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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