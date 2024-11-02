شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - كشف خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق مفاجأة عن طلب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بشأن ترشيح والده لمنصب النائب.

وقال خالد العامري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك “ الأهلي فوق الجميع، كعادة كبير عائلة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والمعهود عليه احترام وتقدير الجميع وتقديرا للدور الكبير للعائلة وإبنها البار المرحوم بإذن الله العامري فاروق ".

وأكمل: “فقد قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بزيارة والدي فاروق العامري في منزله اولا لكى يطمئن على صحته، ثانيا لعرض كافة جوانب ظروف الانتخابات على منصب النائب في هذه المرحلة خلفا لأخي العامري فاروق وقد حضر اللقاء الوالد والوالدة وأخي الغالي الدكتور هشام العامري وشرفت أيضا باللقاء ”.

وزاد: قد استعرض الأمور بمنتهى الوضوح والشفافية وكان حريصا كل الحرص على إستطلاع الرأى وقد شاركناه الرأى في كل ما عرضه حفاظا على استقرار النادي الأهلي في المرحلة المقبلة ثم منذ اسبوع شرفت باتصال هاتفي من الكابتن محمود الخطيب يطلب مني أن يتقدم السيد /فاروق العامري والد العامري فاروق بتقديم اوراق ترشحه على منصب النائب تقديرا للعائلة بصفة عامة والعامري بصفة خاصة".

وأضاف: "إلا أنني استأذنت بالاعتذار لما يمر به والدي من ظروف صحية حيث يتلقى والدي حاليا علاجا ضد مرض السرطان ويستدعي ذلك دخوله المستشفى بصفة مستمرة لتلقي العلاج وقد استقر الرأى مع الغالي الكابتن محمود الخطيب أن يختار أقرب الغاليين لقلب العامري فاروق وهو معالي المستشار الجليل محمود بك فهمي والذي ندعمه جميعا ونقف من خلفه بقوه وهو أمر يسعد العامري بمشيئة الله في قبره والحقيقة التي يجب أن تذكر أن أثناء مرض العامري فاروق في المستشفى كان معالي المستشار الجليل محمود بك فهمي دائم السؤال على أخي وكان يأتي بنفسه وكان يبكيه ليل نهار.

واستطرد" وتطرق أيضا الكابتن محمود الخطيب أخونا الأكبر وكبير عائلة الأهلي للانتخابات القادمة بمشيئة الله أنه مرحب بآل العامري وهو أمر مقدر ومحترم وكعهدنا سنقف داعمين لمسيرة النادي الأهلي المشرفة ومسيرة الكابتن محمود الخطيب والذي كان يحبه من قلبه أخونا الغالي العامري فاروق.

واختتم" كل الشكر والتقدير لمجلس ادارة النادي الأهلي، وكل الشكر والتقدير لكبير عائلة الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وخالص التمنيات بمزيد من التوفيق لمعالي المستشار الجليل محمود بك فهمي، الأهلي فوق الجميع".

وكان باب الترشيح على مقعد منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس جديد للنادي، لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025، وذلك بعد رحيل العامري فاروق، أغلق رسميا اليوم السبت.

ولم يتقدم سوى مرشحين فقط بأوراق ترشحهم علي منصب نائب الرئيس وهم محمود فهمي المستشار السابق للقلعة الحمراء والدكتور أحمد أبو النصر.

محمود فهمي والخطيب، كلمتك

أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي

يأتي الانتخاب على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، المقررة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

وتم فتح باب الترشح الأحد الماضى، وفُتح يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً ولمدة أسبوع، عدا اليوم السبت 2 نوفمبر الجاري، حيث تقرر استمرار استقبال أوراق المتقدمين حتى السابعة مساءً، وتقدم أحمد أبو النصر بأوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادى الأهلى وهو المرشح الوحيد حتى الآن.

وتجرى انتخابات منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية المقرر لها 28 و29 نوفمبر الجاري، وتم فتح باب الترّشح قبل عقد الجمعية العمومية بـ30 يومًا حسب اللائحة.

وحددت إدارة الأهلي رسوم الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بـ100 ألف جنيه، يتم تسديدها لخزينة النادي ضمن باقي الأوراق المطلوبة للترشح.

إيقاف إجراءات الجمعية العمومية

يبدأ اليوم الأول للجمعية العمومية الخميس الموافق 28/ 11/ 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر.

ويأتي اليوم التالي الجمعة الموافق 29/ 11/ 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

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