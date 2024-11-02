الرياضة - 09:05 - الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. كامالا هاريس تتعهد بدعم الطبقة المتوسطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس"بدعم الطبقة المتوسطة ومصاريف العائلات، قائلة - "رئاستي ستعمل على خفض التكاليف المعيشية على الأمريكيين".

وأشارت هاريس - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، إلى أن الكثير من العلماء وبينهم من حاز على جوائز نوبل يدعمون خططها الاقتصادية، على خطط منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر أن كلا من "هاريس وترامب" المرشحان للرئاسة الأمريكية توجها إلى ولاية نورث كارولاينا، اليوم لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات التي ستجرى /الثلاثاء/ المقبل.