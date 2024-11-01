الرياضة - 08:02 - باقي 3 أيام على الانتخابات الأمريكية 2024.. المواجهة تشتعل بين هاريس وترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - يتبقى 3 أيام وعدد من الساعات القليلة على إطلاق شارة بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فمن المقرر أن تبدأ في 5 نوفمبر 2024 الموافق يوم الثلاثاء المقبل.

مرشّحوا الانتخابات الأمريكية 2024

- كامالا هاريس، مرشّحة الحزب الديمقراطي.

- دونالد ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري.

من هو دونالد ترامب؟

- التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا.

- بدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده المتخصصة في العقارات وأظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعاية والده فرد ترامب.

- شيّدت شركته ناطحات السحاب، وأول ناطحة سحاب أسماها «برج ترامب» قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه.

- قدم لمدة 12 عاما برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس».

- كاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه المصاعب.

- ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإن دونالد ترامب كثيرا ما يتباهى بثروته التي يضخمها أحيانا، ويقول إنها تناهز 10 مليارات دولار، وهناك العديد من التقارير تشكك في ذلك.

ترامب عاشق النساء

- تزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل إيفانا زلينكوفا وله منها ثلاثة أبناء: «دونالد ترامب جونيور، إيفنكا وإيريك»، وانفصل عن زوجته، وتزوج مجددا في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأمريكية مارلا آن مابلس بعد سنة واحدة من طلاقه، وله منها طفلة أسماها تيفاني، واستمر زواجه ست سنوات قبل أن ينفصل عن زوجته الثانية في 1999. وفي 2005، تزوج رجل الأعمال الأشهر في أمريكا من الحسناء السلوفانية وعارضة الأزياء ميلانيا كنوس والتي رزق منها بولد اسمه بارون وليام.

من هي كامالا هاريس؟

- ولدت هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين، من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي.

- نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس.

- التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد.

- أصبحت المدعي العام الأعلى لسان فرانسيسكو في عام 2003.

- تم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدع عام لولاية كاليفورنيا.

- تم انتخابها في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا عام 2017.

- أطلقت هاريس حملة ترشحها لمنصب الرئيس في بداية عام 2019، وقوبل عرضها في عام 2020 بحماس أوليّ، ولكنها لم تنجح.

موعد إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

يتم الإعلان عن الفائز في ليلة الانتخابات، ولكن ربما يستغرق الأمر بضعة أيام كما حدث في عام 2020، ويؤدي الرئيس الأمريكي اليمين الدستوري رسميا لتولي منصبه في يناير 2025 في حفل يُعرف باسم حفل التنصيب، يُقام على درجات مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

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تصويت من نوع جديد

هناك تصويت من نوع جديد متاح للأمريكيين وهو إرسال بطاقات اقتراع عبر البريد، الذي يتزايد الاعتماد عليه في الولايات المتحدة، وقبل أكثر من شهر على موعد الاقتراع في الانتخابات، بدأ الناخبون الأمريكيون بـ«تصويت مبكر» في الاقتراع الرئاسي المقرر في 5 نوفمبر، وبدأ التصويت المبكر في ولايات عدة من ضمن 47 ولاية تقدم فرص تصويت شخصية مبكرة، وفق المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات.

أنواع التصويت بالبريد

- التعليق على الصورة، ويتم في الطلب من الناخبين تقديم سبب لطلب بطاقة اقتراع بالبريد أو توقيع شاهد أو وثائق أخرى قبل إصدار بطاقة اقتراع.

- التصويت الغيابي دون عذر: طلب بطاقة اقتراع عبر البريد لأي سبب من الأسباب.

- التصويت الغيابي بعذر: لا يجوز التصويت فيه بالبريد إلا للناخبين الذين لديهم عذر مقبول يمنعهم من التصويت الشخصي.

مزيج من التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر: يملأ الناخب بطاقة اقتراع عبر البريد شخصيا في مكتب الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتسمح 31 ولاية لشخص آخر غير الناخب بإعادة ورقة الاقتراع بعد تعبئتها نيابة عن ناخب آخر.

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هل هاريس داعمة لإسرائيل فعلا؟

يقول بعض الخبراء إن هاريس ستخسر في بنسلفانيا وأنها عندما تجلس لتراجع نفسها ستعرف أسباب خسارتها تلك، ويتهم بعض أفراد الحزب الجمهوري هاريس بتأرجحها في خطابها الذي يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وأنها حاولت إرضاء الأمريكيين المنتقدين لإسرائيل والمؤيدين لعلاقة قوية معها في وقت واحد، بينما ترامب كان حاسما لتوجهاته التي بدت من وجهة نظرهم واضحة وصريحة، حسبما ذكرت «بي بي سي».

ويرى بعض أفراد الحزب الجمهوري أن ترامب هو الأقوى في دعم إسرائيل وفي الضغط على إيران، مؤكدين حسب كلامهم أن إيران هي سبب الحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويضيفون أن مواقف ترامب في القضايا الداخلية الأمريكية وأبرزها الاقتصاد والهجرة، هي حاسمة أكثر من هاريس.

هاريس تضرب ترامب بـ«حرية المرأة»

وانتقدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، تصريحات دونالد ترمب، بشأن المرأة التي قال فيها أنه «سيحمي النساء، سواء رغبن في ذلك أم لا»، قائلة بأنها تصريحات «شائنة»، تدل على عدم احترامه لـ «حرية المرأة».

وأضافت هاريس في رينو بولاية نيفادا، أن ترامب يريد أن يقول أنه سيفعل ما يرغب به سواء بموافقة العنصر النسائي أو بدونه.

وقالت، إن ترمب: «ببساطة لا يحترم حرية وذكاء المرأة في اتخاذ قرارات بشأن حياتها، ونعلم أن ما خطط له يشمل حظراً وطنياً للإجهاض، وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل».

ومن وجهة نظرها أكدت هاريس، أن الجمهوريين في الكونجرس سيستهدفون قانون الرعاية الصحية «أوباما كير» في حالة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات، وأن ذلك سيؤدي إلى فقدان ملايين الأميركيين تأمينهم الصحي.

وأضافت أن ترامب لديه صديق قوي في الكونجرس«رئيس مجلس النواب مايك جونسون»، الذي قال أنه ستكون هناك «نهاية لأوباما كير»، حسبما ذكرت «بي بي سي».

واستنتجت هاريس، أن استخدام كلمات «لا أوباما كير»، سيعني ذلك أنه إذا حصل وفاز ترامب، فإنهم سيحرمون ملايين الأميركيين من التأمين الصحي ويعيدونا إلى الوراء، إلى الزمن الذي كانت فيه شركات التأمين قادرة على رفض تغطية الأشخاص المصابين بحالات طبية سابقة.