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ماجدة الرومي تحيي حفل عيد الحب في السعودية - أخبار كلمتك

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ماجدة الرومي تحيي حفل عيد الحب في السعودية - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحيي حفل عيد الحب في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:54 مساءً - تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 فبراير في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا 

حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 

ومن  المقرر ان تقدم ماجدة الرومي خلال حفل عيد الحب عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 ومن ناحية أخري، تعود الفنانة ماجدة الرومي للجمهور خلال الفترة المقبلة بفيديو كليب قريبا، وذلك بعد طرحها مؤخرا لعدة أغان ومنهم أغنية بعدني بقلبك.

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديدا 

 واقتربت ماجدة الرومي من الانتهاء من العمل على الفيديو كليب الذي تصوره حاليا، ومن المقرر أن تكشف تفاصيله الكاملة قريبا.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

 وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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