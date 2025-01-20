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مواعيد عرض مسرحية أحمد حلمي الجديدة في الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:54 مساءً - روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية للمسرحية الكوميدية “بني آدم” بطولة الفنان أحمد حلمي والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلن تركي آل الشيخ مواعيد عرض المسرحية على مسرح بكر الشدى في بوليفارد سيتي، وقال إنها تعرض في الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير.

مسرحية أحمد حلمي الجديدة 

 ويشارك في بطولة المسرحية بجانب حلمي، الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإيمان السيد ومحمد جمعة وعماد رشاد وأحمد الرافعي وآخرون.

في جانب آخر يعود الفنان أحمد حلمي للسينما من خلال فيلم جديد يستعد لتصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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