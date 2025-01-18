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الشرع يستقبل وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

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الشرع يستقبل وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

الشرع يستقبل وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:46 مساءً -  استقبل قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع، وفد جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.

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الاجتماع الوزاري العربي

 وشارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ومن المعروف أن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 يناير، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.

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أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية

وشدد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع

 كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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