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موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:33 صباحاً - خليجي 26، يلتقي منتخب السعودية نظيره البحرين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024، المقامة بدولة الكويت.

ويتواجد السعودية والبحرين في الجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، رفقة العراق واليمن.


ويشارك في بطولة كأس الخليج، 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمة على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

 

موعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج


من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية والبحرين اليوم في كأس الخليج اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في خليجي 26


تنقل مباراة السعودية ضد البحرين في خليجي 26 عبر قنوات الكأس SSC NEWS HD، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية، عمان الرياضية ودبي الرياضية.

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت أمس السبت.

ونال حفل الافتتاح إشادة من عدد كبير من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر عدد من الصور والفيديوهات للحفل.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.


10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل بطولة كأس الخليج 26

الكويت الرياضية.
الكاس الرياضية.
قنوات SSC.
عمان الرياضية.
البحرين الرياضية.
أبوظبي الرياضية.
دبي الرياضية.
الشارقة الرياضية.
العراقية الرياضية.
الرابعة الرياضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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