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رينارد يعلن قائمة السعودية في كأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

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رينارد يعلن قائمة السعودية في كأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

رينارد يعلن قائمة السعودية في كأس خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:38 مساءً - أعلن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر التي ستنضم إلى معسكر الرياض استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج 26 بدولة الكويت.

 

قائمة السعودية


وتنطلق منافسات خليجي 26 في الفترة من 21 ديسمبر من الشهر الجاري حتى 3 يناير من العام المقبل.
    

ويلعب الأخضر في مجموعة تضم معه منتخبات العراق واليمن والبحرين.


وجاءت قائمة المنتخب السعودي التي اختارها هيرفي رينارد لمعسكر الرياض على النحو التالي:


 محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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