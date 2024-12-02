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ماكرون في السعودية، زيارة حافلة بتوقيع الاتفاقيات بين باريس والرياض - أخبار كلمتك

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ماكرون في السعودية، زيارة حافلة بتوقيع الاتفاقيات بين باريس والرياض - أخبار كلمتك

ماكرون في السعودية، زيارة حافلة بتوقيع الاتفاقيات بين باريس والرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بهدف التباحث حول تعزيز التعاون بين الرياض وباريس.

ماكرون يبدأ زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية

يشار إلى أن زيارة الدولة، هي أرفع مستوى للزيارات بين قادة الدول، وتحظى باهتمام وتنسيق واسع بين أطرافها، وكانت آخر زيارة دولة فرنسية إلى السعودية أجراها الرئيس الراحل، جاك شيراك في عام 2006.

ووفق ما نقلت قناة "العربية" السعودية، سيجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين باريس والرياض، بجانب مجريات الأحداث في المنطقة والعالم.

وتكمن أهمية زيارة ماكرون إلى السعودية، في تزامنها مع ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، الأمر الذي يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين الرياض وباريس بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

ماكرون يوقع مع الأمير محمد بن سلمان اتفاقيات بكافة المجالات

وبعيدا عن القضايا الإقليمية، من المرتقب أن يركز اللقاء بين ماكرون ومحمد بن سلمان، على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية باريس للتغير المناخي.

ماكرون والأمير محمد بن سلمان، كلمتك

وحسب وسائل إعلام سعودية، سوف يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات السياحة، والثقافة، والطاقة، بما يُعزز العلاقات بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، حيث تمثل هذه التطورات نقطة تحول في شراكة البلدين، حيث يعكس التنسيق المستمر بينهما اهتمامًا متزايدًا بمستقبل أكثر استدامة واستقرارًا للمنطقة والعالم.

بيان الإليزيه حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية

وأصدر القصر الرئاسي "الإليزيه"، أن الزيارة توفر الفرصة للبلدين لتعزيز الشراكة التي تجمع بينهما كما تعكس الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في كل المجالات الاستراتيجية مثل الأمن والدفاع والنقلة في قطاع الطاقة والتواصل والمساهمة المتبادلة في الخطط التنموية المتضمنة برؤية 2030 للسعودية وفي خطة فرنسا 2030..

وأشار بيان الرئاسة الفرنسية، إلى أن المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له مع ولي العهد والمسؤولين السعوديين ستتناول مجالات الاستثمار المستقبلي، مثل التكنولوجيا المالية المستخدمة في تحسين وتسهيل الخدمات المالية السيبرانية والذكاء الاصطناعي، منوهًا بالقمة التي تستضيفها فرنسا في شهر فبراير المقبل، في مجال الذكاء الإصطناعي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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