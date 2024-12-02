تباين أداء البورصات الخليجية إثر تهديدات "ترامب" بفرض عقوبات على دول البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:09 مساءً - تباين أداء مؤشرات أسواق الخليج في جلسة الإثنين، على إثر إعلان رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب عن فرض عقوبات على الدول المشاركة في تكتل بريكس إذا ما أصدروا عملة تضر بقوه الدولار.

ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبه 0.43% وهي تقدر ب 50نقطة ليصل لمستوي 11692 نقطة بقيم تداول تقارب 7مليار ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.51%وهي تقدر ب 34نقطة ليصل الي 6526نقطة بقيم تداول تجاوز 35مليون دينار.

وفي الامارات

تباينت مؤشرات الاسواق الاماراتيه حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.50% ليصل الي 4847نقطة في حين انخفض مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.28%ليصل الي 9234نقطة بقيم تداول اجماليه تجاوز 3مليار درهم.

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