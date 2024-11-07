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صدام عربي يتصدر نتيجة قرعة كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

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صدام عربي يتصدر نتيجة قرعة كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

صدام عربي يتصدر نتيجة قرعة كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - أسفرت قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، اليوم الخميس، عن صدام عربي مثير بوقوع منتخبات السعودية والعراق والأردن في مجموعة واحدة.

وتحجز المنتخبات التي تتأهل إلى نصف النهائي مقاعدها في كأس العالم تحت 20 عامًا التي تقام في تشيلي  العام المقبل.

وأجريت القرعة في الصين التي تستضيف النسخة 42 من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا خلال الفترة بين 12 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.


وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب الأردن والعراق مع منتخب كوريا الشمالية.

ويلعب منتخب الصين صاحب الضيافة مع أستراليا وقيرغيزستان بجانب المنتخب القطري.

وتضم المجموعة الثالثة منتخب اليمن بجانب أوزبكستان وإيران وإندونيسيا بينما يخوض المنتخب السوري منافسات المجموعة الرابعة بجانب اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

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 مجموعات قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا

 

المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر.

المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن

المجموعة الرابعة: اليابان، جمهورية كوريا، سوريا، تايلاند.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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