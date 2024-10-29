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علاقات اقتصادية متميزة مع السعودية بالتزامن مع مشاركة مصر بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. التبادل التجارى يسجل 6.5 مليار دولار خلال 8 أشهر.. و29.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات للمملكة - أخبار كلمتك

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علاقات اقتصادية متميزة مع السعودية بالتزامن مع مشاركة مصر بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. التبادل التجارى يسجل 6.5 مليار دولار خلال 8 أشهر.. و29.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات للمملكة - أخبار كلمتك

علاقات اقتصادية متميزة مع السعودية بالتزامن مع مشاركة مصر بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. التبادل التجارى يسجل 6.5 مليار دولار خلال 8 أشهر.. و29.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات للمملكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام  في الفترة من  اليوم الثلاثاء 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد.

وتسعى مصر إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات، ولقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولى العهد السعودى "محمد بن سلمان" مؤخرا  فى إطار تعزيز تلك العلاقات.

 

 

 

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 وترصد فـيـتو  حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية  بين مصر  والمملكة العربية السعودية

 

الإحصاء: 29.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024


  كشفت  تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2مليار دولار   خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4 %. 

حجم الواردات  المصرية من السعودية 

 وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.3 مليار دولار  خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.

 

 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية 


وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%.

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أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية  خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024


1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 410 مليون دولار.
2.  خضر وفواكه 270 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة  202 مليون دولار.
4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار.
5. حديد ومصنوعاته  بقيمة 147 مليون دولار.

 

 

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أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية  خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.
2.  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854  مليون دولار.
3. منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 178 مليون دولار.
4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

 

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قيمة الاستثمارات السعودية في مصر


وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5  مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022/2023 

 الاستثمارات المصرية في السعودية

 

بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022/2023  .

 

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وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي    2022 /2023 مقابل  11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.
 

 

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية   34.1 مليون نسمة لنفس الفترة. 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام  2023.

 

 

نيابة عن السيسي

رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

 

ويشهد المُؤتمر المقام في  العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية حضور قادة عدد من دول العالم ويستقطب أكثر من ٥ آلاف مُشارك و٥٠٠ مُتحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار.

 

ويتناول عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية وغيرها من الشواغل العالمية.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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