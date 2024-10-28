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وزير الآثار يبحث سبل تعزيز سياحة السفن البحرية - أخبار كلمتك

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وزير الآثار يبحث سبل تعزيز سياحة السفن البحرية - أخبار كلمتك

وزير الآثار يبحث سبل تعزيز سياحة السفن البحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - استقبل شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور Jorg Rudolph رئيس شركة أرويا كروز للرحلات البحرية، إحدى شركات السفن البحرية السعودية، وJohn Siokas الرئيس التنفيذي لشركة رابسودي ترافل، وكيل الشركة في مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.

مجال سياحة السفن البحرية والترويج للوجهات والمقاصد السياحية المصرية 

وتناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة وحجم أعمالها، وخططها المستقبلية لتسيير عدد من الرحلات البحرية عبر السفن السياحية البحرية الخاصة بها في البحرين الأحمر والمتوسط والبرامج السياحية التي من المقرر أن تنظمها مع إبحار أول رحلة سياحية لها في نهاية العام الجاري بالبحر الأحمر.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سياحة السفن البحرية والترويج للوجهات والمقاصد السياحية المصرية التي تقع ضمن مسار الرحلات التي ستنظمها الشركة أو القريبة من الموانئ المصرية التي سترسو عليها السفن وإمكانية عمل مسارات وبرامج سياحية متنوعة للسائحين القادمين على متن سفن الشركة، مما يعمل علي زيادة أعداد السائحين القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية في مصر.

الترويج لسياحة السفن البحرية

بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستعانة بمكتبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وما تحويه من أفلام ترويجية للترويج السياحي لمصر وما بها من وجهات وأماكن سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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