الأحد المقبل.. حفل توقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» بالنادي الدبلوماسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - يشهد النادي الدبلوماسي بالقاهرة في الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 26 من يناير، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» للدكتورة هدى عبد الناصر، كريمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الحفل تنظمه مجلة روايات بالتعاون مع دار ديوان الناشر للكتاب، ويحضره لفيف من الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمهتمين.

ويتناول الكتاب وثائق تعرض لأول مرة من أرشيف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي تغطي حقبة من أهم فترات التحرر الوطني من الاستعمار، وفي القلب منها الصراع العربي الإسرائيلي.