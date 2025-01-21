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الأحد المقبل.. حفل توقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» بالنادي الدبلوماسي - أخبار كلمتك

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الأحد المقبل.. حفل توقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» بالنادي الدبلوماسي - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. حفل توقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» بالنادي الدبلوماسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - يشهد النادي الدبلوماسي بالقاهرة في الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 26 من يناير، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «ناصر.. الأرشيف السري» للدكتورة هدى عبد الناصر، كريمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الحفل تنظمه مجلة روايات بالتعاون مع دار ديوان الناشر للكتاب، ويحضره لفيف من الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمهتمين.

ويتناول الكتاب وثائق تعرض لأول مرة من أرشيف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي تغطي حقبة من أهم فترات التحرر الوطني من الاستعمار، وفي القلب منها الصراع العربي الإسرائيلي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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