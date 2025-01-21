العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على شغل 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها.

وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، أن الاستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام.