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العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية - أخبار كلمتك

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العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية - أخبار كلمتك

العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على شغل 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها.

وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، أن الاستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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