بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:36 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وخاصة الموظفين منهم، إذ تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات من بداية من الأربعاء 22 يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2025 ، للعاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من الأربعاء 22 يناير والمتأخرات أيام 5، 6، 7، 8 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات أشهر فبراير ومارس 2025

وسيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءا من 23 فبراير 2025، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.

أماكن صرف المرتبات

ويمكن للموظفين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي، وهذا وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، من أجل الحصول على رواتبهم اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المعاشات 2025

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بداية شهر يناير 2025، ورفع الحد الأقصى للمعاش نحو 11600 جنيه بدلا من نحو 10080 جنيها، كما يتم رفع أيضا الحد الأدنى للمعاش ليصبح نحو 1495 جنيها بدلا من نحو 1300 جنيه.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارا من 1/1 /2025.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى

ويأتى قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وهذا في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم وذلك عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.