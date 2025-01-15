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"آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

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"آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

"آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - أعلن حسام طنطاوي عميد كلية آثار جامعة عين شمس انتهاء كامل أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج للمستويات الأربعة، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة. 

كلية الآثار بجامعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس

وأضاف عميد الكلية أن نسب النجاح العامة للمستوى الأول بلغت ٨٠.٣٨%، و٩٩.٢٨% للمستوى الثاني، و٩٩.٧% للمستوى الثالث، و٩٩.٩% للمستوى الرابع.

وأوضحت نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الإنتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوربوس (المستويات الأربعة بكافة برامجها) يوم الأربعاء ١٥ يناير، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًا؛ في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الجامعة منذ سنوات من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المُعد من قِبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

ويمكن لطلاب الكلية الإطلاع على نتائجهم بعد إدخال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

ومن المقرر فتح باب الالتماسات بدءًا من يوم الأحد 19 وحتى الثلاثاء 21 يناير 2025.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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