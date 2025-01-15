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إجراءات تشغيل خاصة بمترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

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إجراءات تشغيل خاصة بمترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

إجراءات تشغيل خاصة بمترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - أعلنت  الشركة المشغلة للخط الثالث عن تعديل مؤقت في خريطة التشغيل خلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراتي النادي الأهلى اليوم، والزمالك.

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباريات لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

خريطة تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة الاهلى 
خريطة تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة الاهلى 

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلى: "يوم ١٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً الأهلي يواجه الجونة، ويوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود، وكلها في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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