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التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات - أخبار كلمتك

التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:00 مساءً - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة ستعلن خلال أيام عن إطلاق مسابقة بمليار جنيه لتقديم ابتكارات تخدم كافة الأقاليم المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الهدف من مسابقة المليار جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": مبادرة المليار جنيه تأتي بهدف تقديم الابتكارات التي تصب في مصلحة دعم الاقتصاد والصناعة والزراعة.

ابتكارات الجامعات المصرية 

ولفت إلى أنه من خلال الجامعات المصرية نجحنا في إنتاج سيارة كهربائية بمكون يصل إلى 80% من خلال البحث العلمي والابتكار.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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