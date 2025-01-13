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أبرز خدمات التحول الرقمي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

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أبرز خدمات التحول الرقمي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

أبرز خدمات التحول الرقمي بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:00 مساءً - تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها بمواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS) بتبنى سياسة مُثلى وتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة  نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية.

 

ومن بينها ما سيتم استعراضه في المحاور الأساسية التالية:

تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمي


توريد منظومة الليموزين والتكامل مع منظومة البارك لوضع آلية لإحكام السيطرة على شركات الليموزين وتوفير الخدمة للراكب بطريقة سلسة.

تقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع الكترونيًا.

إستحداث منظومة دفع الفيزا الكترونيا تتيح حجز الفيزا من خلال أكشاك حجز وموقع إليكترونى.

في مجال أنظمة الطيران:

تم الانتهاء من تطوير أجهزة كاونترات السفر والوصول.


تركيب شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكن الحيوية بالمطار مع تحديث وتجديد شاشات عرض الرحلات لكافة المباني.

تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

تحديث أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية للركاب (SELF - CHECK- in ) 
لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

توريد أجهزة SSBD "إنزال الحقائب أليا" بغرض سرعة انهاء اجراءات السفر وطباعة بطاقات صعود الطائرة (boarding bus )  وبطاقات الحقائب (bag tag).

تنفيذ منظومة مزودة بأخر التطورات التكنولوجية فى هذا المجال وذلك لإحكام السيطرة على أصحاب التاكسيات وشركات الليموزين وعدم تدخل العنصر البشري فى المنظومة والقضاء على مشكلة التسول والتزاحم امام مبانى الركاب.

التأمين السيبراني

دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني من الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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